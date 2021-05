Magazine De olho nela Conheça a história da artista plástica goiana Rafaella Braga, de 22 anos, que mora em Berlim. A jovem, uma das grandes apostas do mercado de artes, inaugura a primeira exposição individual em Zurique, na Suíça

A pesquisa no Google foi simples: qual a melhor cidade para artistas no mundo? O resultado, certeiro: Berlim. Com um sonho na bagagem, a goiana Rafaella Braga, de 22 anos, partiu para a Alemanha em 2019. Ela trabalhou para juntar dinheiro e, quando conseguiu o mínimo, partiu apenas com uma mala e sem ter onde morar. Depois de tanto sufoco, neste sábado ela tem ...