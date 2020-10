Magazine De mãos atadas Dores, formigamento e dormência nas mãos podem ser síndrome do túnel do carpo, que impede tarefas simples

Na segunda-feira, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu no programa Mais Você (Globo) usando luva na mão direita, que cobre uma tala para recuperação de uma cirurgia na mão. Ela contou que sentiu dor intensa e formigamento durante 20 dias até que recebeu o diagnóstico: síndrome do túnel do carpo. O túnel do carpo é um canal estreito do punho por onde passam...