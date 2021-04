Nascido em Cristalina e filho de um garimpeiro, Stepan Nercessian deixou Goiás em 1970 para viver no Rio de Janeiro, onde, aos 17 anos, estreou no cinema como protagonista do filme Marcelo Zona Sul, do diretor Xavier de Oliveira. Logo foi para o teatro e para a televisão. Ao longo da carreira, conquistou a maestria sobre seu ofício e o reconhecimento do público e da crítica, tendo recebido o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria de melhor ator em 2019 por seu trabalho interpretando o personagem principal no longa de Andrucha Waddington, Chacrinha, o Velho Guerreiro (2018).

Ele também desempenhou outros papéis. Foi vereador por dois mandatos no Rio de Janeiro. Atuou como presidente da Funarte, deputado federal e presidente do Sindicato dos Artistas também no Rio. A nova carreira literária tem sido tão empolgante que o artista já tem mais dois lançamentos programados. No momento, escreve o romance que já tem título: Casa Amarela. Um livro já pronto é o Guia Prático para Inadimplentes e Negativados, no qual promete abordar um tema importante para muitos brasileiros de forma bem humorada.