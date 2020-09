Magazine De Gianecchini a Bella Thorne: saiba o que é pansexual Segundo Pedro HMC, criador do canal Põe Na Roda, especializado em informação e entretenimento LGBTQIA+, pansexualidade é a orientação sexual mais fácil de definir

Não é de hoje que a orientação sexual de Reynaldo Gianecchini, 47, é tema de debate. A primeira vez que ele se manifestou sobre o assunto foi em 2019, em entrevista ao jornal "O Globo". "Já tive, sim, romances com homens", contou na ocasião. "Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a libe...