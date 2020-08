Magazine De geração em geração MEU QUINTAL

A produtora cultural Fernanda Assis, 41, recorda com carinho as vezes em que ia até a casa da avó, no Setor Universitário, e passava as tardes com a irmã brincando na terra e comendo jabuticaba tirada ali mesmo do próprio pé. Tempos depois e morando hoje na residência, é ela quem leva a filha, a pequena Áurea, de quase 3 anos, para colher os frutos. “As árvores foram p...