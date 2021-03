Magazine 'De Férias com o Ex: Celebs' ganha segunda temporada com estreia em abril A atração promete novas dinâmicas e participações musicais especiais

A segunda temporada do reality De Férias com o Ex Brasil: Celebs vai estrear dia 8 de abril, agora em novo horário, às 21h30, meia hora mais cedo. O anúncio foi feito nesta quinta. As exibições serão simultâneas na MTV e no Amazon Prime Video.Além dos veteranos do programa Lary Bottino (quarta temporada), Maju Mazalli (segunda temporada) e Pedro Ortega (segunda temp...