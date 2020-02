Magazine De diretor goiano e gravado em Catalão, Vento Seco é selecionado para edição do Festival de Berlim Comemorando 70 anos, o festival começa nesta quinta-feira (20) na capital alemã; longa de Daniel Nolasco será exibido em cinco sessões consecutivas, a primeira dia 26

Os primeiros minutos de Vento Seco, filme do diretor goiano Daniel Nolasco, já anunciam o que longa guarda em suas quase duas horas de história: em um clube do interior, corpos se exibem sob o sol em uma manhã quente qualquer. A produção, gravada em 2019 na cidade de Catalão, no Sudeste Goiano, foi selecionada para participar da edição comemorativa de 70 anos do ...