Ele foi ao ar um ano antes da estreia do Globo Rural. Pioneiro em uma área do jornalismo pouco explorada na época, o Jornal do Campo, da TV Anhanguera, conseguiu consolidar-se nas últimas quatro décadas como fonte confiável de informações sobre o mundo agropecuário de Goiás e Tocantins. Para celebrar essa história, o programa estreia amanhã novo cenário virtual e vinhetas, além de duas séries de reportagens especiais que serão exibidas nas próximas sete edições.

“O estúdio virtual vai dar mais mobilidade e facilitar a interação com os repórteres espalhados por Goiás e Tocantins”, antecipa o apresentador e editor-chefe do programa, Márcio Venício. Líder de audiência, o Jornal do Campo ganhou também nova trilha sonora composta pelo violeiro goiano Marcus Biancardini, especialmente para o programa. O músico é um dos concertistas de viola – como ele se autodefine – mais premiados do País.

O programa que acompanhou de perto e incentivou a revolução tecnológica que o agronegócio experimentou no Estado estreia amanhã a série especial Agrodigital. “A ideia é realmente mostrar como a conectividade mudou o rendimento na agricultura e na pecuária. Vamos mostrar, por exemplo, como era a produção de uma vaca leiteira há 40 anos e como é hoje. Falaremos de temas como a telemetria, transmissão automática de dados por sinal de telefonia celular, e melhoramento genético”, adianta Márcio.

A outra série comemorativa vai ao ar em novembro e foi batizada de Povos do Cerrado. Em três episódios, serão apresentados exemplos de como brancos, negros e índios lidam com a questão rural e como da junção das três raças surgiu o jeito goiano de cuidar da terra. “Considero o Jornal do Campo como uma janela para o meio rural. Procuramos trazer a cada semana as inovações e as boas iniciativas do homem do campo”, explica Márcio Venício, que há seis anos assumiu o programa que vai ao ar nas manhãs de domingo por volta das 7h30.