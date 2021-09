Magazine De Caetano e Gil a Luísa Sonza, brasileiros lideram volta dos shows em Portugal Retorno de eventos aumentam expectativas dos fãs brasileiros e internacionais

Com mais de 77% da população completamente imunizada, Portugal, assim como outros países europeus, está retomando os grandes shows e eventos culturais. Desde que a diminuição progressiva das restrições começou a ser anunciada, o país vive uma enxurrada de confirmações de shows de artistas do Brasil, que tradicionalmente lotam as salas de espetáculos lusitanas. "No Brasil aind...