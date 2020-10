Magazine De aniversários à festinhas

Desde que se mudou há dois anos com a família para a casa no Setor Jaó, a empresária Luciana Nunes, 35, já transformou o quintal em um verdadeiro refúgio urbano. “Compramos algumas plantas, ganhamos várias mudinhas e um ano depois ele já estava transformado, tomado em vida”, conta. O espaço conta hoje com uma pequena horta com temperos e folhas de rúcula, uma jabuticabei...