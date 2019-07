Magazine De última hora, Sony troca PES 2019 por Detroit: Become Human na PlayStation Plus Empresa não justificou o motivo e assinantes ficaram sem entender nada

Essa ninguém entendeu. Nesta terça-feira (2), exato dia em que os jogos de julho da PlayStation Plus foram distribuídos para os assinantes do serviço, a Sony anunciou uma troca de última hora -- sem explicar os motivos para isso. Enquanto o jogo brasileiro de corrida Horizon: Chase Turbo permaneceu na listagem, PES 2019 foi escanteado para dar lugar a Detroit: Become H...