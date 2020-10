Magazine Davos sem mistérios

O documentário alemão O Fórum, do diretor Marcus Vetter, já está disponível no Globoplay para assinantes. Nele, Marcus traz imagens, diálogos e discursos impactantes dos bastidores do Fórum Econômico Mundial de Davos. É a primeira vez em 50 anos que um cineasta teve acesso aos bastidores do evento. Com imagens inéditas captadas ao longo de dois anos, o documentário acom...