Magazine David Burne tirou artista do esquecimento

Quem tirou Tom Zé do esquecimento foi o americano David Byrne, que conheceu por meio do jornalista Matinas Suzuki. Na época trabalhando no jornal Folha de S.Paulo, ele entrevistou o vocalista do Talking Heads em Nova York e percebeu uma anotação na mesa dele, “quando estiver no Brasil, procurar Tom Zé”. Byrne veio ao País em 1988 gravar o documentário Ilé Aye na Bahia.A p...