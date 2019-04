David Brazil se envolveu em uma polêmica na terça-feira, 23, após comentar uma foto que Gominho publicou ao lado dos ex-BBBs Rodrigo França e Gabriela Hebling.

"Sabe aquele lance de vidas negras? Então... elas importam, sim", escreveu Gominho na descrição da imagem, em menção ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), dos Estados Unidos.

Discordando da opinião do ator, David Brazil rebateu: "Todas as vidas importam, meu bem. Todas. Independente de cor, raça ou religião".

Preta Gil não gostou do posicionamento de Brazil e interferiu. "David, quando você pode ir na minha casa para a gente conversar e eu te dar uns livros para você ler? Se por acaso você tenha escrito isso de brincadeira, não tem a menor graça. Já faz tempo que te falo para pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo, antes de escrever bobagens que ferem muitos dos seus. Estou aqui", escreveu a cantora.

David Brazil se arrependeu e em seguida repostou a foto de Gominho, pedindo desculpas. "Se errei, peço perdão. Sempre mexo com o Gominho e ele comigo aqui no Instagram. Desculpa mesmo. Não tive a intenção de ser escroto com ninguém. Racista nunca, jamais", disse.