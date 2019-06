Magazine Das misérias deste mundo

Linchamentos, insultos, moradias precárias, trabalho escravo, ausência de dignidade. Listar as desumanidades e humilhações pelas quais os personagens negros passam nos romances de Faulkner seria quase impossível. Não à toa, o escritor é o autor que melhor soube retratar, com profundidade e de maneira crua, a sociedade escravocrata do Sul dos EUA. Abordando períodos da ...