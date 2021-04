Magazine Dante desde cedo se descobriu poeta

Entre os detalhes da vida de Dante Alighieri que revelam as particularidades da sociedade florentina do século 13 está a sua posição social. Embora tenha participado de guerras como cavaleiro, Dante não era um nobre. “Na França, na Inglaterra ou em Portugal, quem combatia a cavalo em armadura era sempre um nobre, mas na Itália existia mais mobilidade social e gente que, me...