Magazine Danos Devido ao início do ano letivo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-Regional Goiás tem divulgado a Campanha das Mochilas Escolares. O objetivo é alertar pais e educadores sobre as consequências negativas que o peso em excesso das mochilas podem causar às crianças e adolescentes. Confira alguns danos da prática:

Pescoço Ao projetar o pescoço para frente, os ligamentos são pressionados, causando dores. Ombros O peso pode sobrecarregar as articulações e os músculos. Lombar e quadril A inclinação para compensar o peso da mochila resulta em dores lombares e no quadril. Joelho A mudança de postura ao caminhar pode ocasionar dores no joelho.