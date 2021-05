Magazine Danilo Gentili recebe diagnóstico de Covid: 'Conto com as orações de vocês' Apresentador afirmou por meio das suas redes sociais que só estava saindo de casa para o trabalho

O apresentador Danilo Gentili, 41, afirmou na noite desta segunda (3), por meio de suas redes sociais, que recebeu diagnóstico de Covid-19. "Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje [segunda]", escreveu ele no Twitter. "Praticamente não posso tomar nenhum medica...