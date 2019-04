Magazine Danilo Gentili é suspenso temporariamente do Facebook por publicação de 2016 "O lixo do Facebook acaba de me banir por sete dias", anunciou o apresentador

O apresentador Danilo Gentili, que comanda o programa The Noite no SBT, teve sua conta no Facebook suspensa temporariamente por violar as normas da rede social. O bloqueio vai durar sete dias e impede que ele publique novos conteúdos em sua página. No Twitter, Gentili criticou a decisão: "O lixo do Facebook acaba de me banir por sete dias por um post de 2016 ond...