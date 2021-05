Magazine Danilo Gentili é condenado a pagar R$ 7.000 a filiada do PSL por briga na web As duas partes recorreram da decisão, que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo

O apresentador Danilo Gentili, 41, foi condenado a pagar indenização de R$ 7.000 a internauta Clau de Luca, filiada do partido PSL que trocou farpas com ele nas redes sociais em 2019. As duas partes recorreram da decisão, que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo. O desentendimento dos dois teve início quando Gentili comentou o aumento do fundão eleitoral no orç...