Magazine Daniel volta como jurado do reality The Voice+ e diz que formato será 'injeção de ânimo' Cantor promete projeto com músicas de João Paulo e Daniel

Após meses de quarentena, curtindo a família e buscando inspirações para trabalhos futuros, o cantor Daniel, 52, se prepara para voltar à TV em 2021. Escalado como um dos jurados do programa The Voice+ (Globo), ao lado de Claudia Leitte, Mumuzinho e Ludmilla, ele diz acreditar que a nova atração, com cantores amadores acima de 60 anos, será como uma "injeção de ânimo" e...