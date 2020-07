Magazine Daniel Radcliffe além de Harry Potter Ator britânico comemora seus 31 anos nesta quinta-feira (23)

O ator britânico Daniel Radcliffe comemora seus 31 anos hoje e já tem uma longa carreira, principalmente no cinema, mas no teatro também. Ele começou a atuar aos 10 anos, no telefilme David Copperfield (1999), da BBC. Já aos 11 anos, deu início à saga que o tornaria mundialmente famoso: Harry Potter (2000 a 2011), na qual interpretou o bruxinho criado por J. K...