Magazine Dani Calabresa fala em 'mini medo' e improviso ao assumir Videocassetadas Escalada para assumir quadro do Domingão, Dani Calabresa fala do desafio que é substituir Faustão narrando, de forma cômica, tombos, escorregões e diversos tipos de acidentes domésticos

Durante mais de 30 anos, a voz de Faustão narrando tombos, escorregões e outros acidentes domésticos de forma cômica na Globo anunciava que o final de semana estava chegando ao fim. Único quadro que nunca saiu do ar enquanto houve Domingão do Faustão, as Videocassetadas ganharam sobrevida após a saída de Fausto Silva da emissora e o fim precoce do programa.Para tocar a a...