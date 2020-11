Magazine Da telona para todas as telas Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental chega à 21ª edição em versão digital moldada para tempos de pandemia

Depois da não realização no ano passado – algo inédito em duas décadas de existência –, os fãs e frequentadores do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) vão ter de se contentar em 2020 com uma versão mais enxuta e completamente on-line. Entre os dias 16 e 21 de novembro, o público poderá acompanhar de casa a programação do evento, consider...