Magazine Da historiografia cotidiana às lembranças pessoais

Resgatando a trajetória de figuras esquecidas no tempo, Basileu França conseguiu exercitar em sua vida profissional a melhor tradição da historiografia que busca seus dados não apenas para falar de grandes vultos ou que se contenta com fontes oficiais, mas que investiga o cotidiano para dar uma dimensão do todo. Ele faz o mesmo em outra obra, Capangueiros e Jagunços, um romance...