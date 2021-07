Magazine Da cidade para o campo

Colher a alface roxa orgânica diretamente da agrofloresta faz parte da rotina do engenheiro florestal Thalles Oliveira Martins, 33 anos. O cenário é o quintal da casa onde mora com o pai Dercy Martins desde 2018, o sítio Cisco da Felicidade, em Piracanjuba. “Sempre tive essa relação com o campo. Nasci em uma família de agricultores, tanto por parte de pai, quanto de ...