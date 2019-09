Magazine Curta o curta

Formato preferido entre os realizadores audiovisuais, o curta-metragem também está entre os destaques da programação do Festcine Goiânia. Com curadoria da atriz baiana Ingra Lyberato, serão exibidos 12 produções, entre documentário, animação e ficção, que completam a agenda da semana do festival.Entre os destaques, estão Novos Goianos, de Isaac Brum, que apresenta a ce...