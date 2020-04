Casa do Saber

Até o dia 18, a Casa do Saber disponibiliza gratuitamente o conteúdo de sua plataforma on demand. Nela, é possível assistir às aulas do curso Introdução à Escrita Criativa, ministrado pelo escritor Antônio Xerxenesky, com lições sobre como estruturar textos curtos e ficcionais. Confira em bit.ly/escrcds.

Escreva seu Livro

Com 20 mil inscritos, o canal Escreva seu Livro, no YouTube, compartilha diversos vídeos com lições que vão desde como criar tensão narrativa em uma história até como evitar clichês na ficção. As dicas ainda envolvem temas ligados ao mercado editorial. Acesse: bit.ly/cseuliv.

Ficçomos

A jovem Wlange Keindé comanda o canal do YouTube Ficçomos (bit.ly/canalfic). Em vídeos descontraídos, ela dá dicas de como criar personagens, descrições e diálogos, como escolher o título ou fazer a capa de um livro. Ela também faz resenhas de obras sobre criação literária e compartilha lições gramaticais.

Ficção em Tópicos

Como o nome indica, o blog Ficções em Tópicos (bit.ly/fictopic), de Diego Schutt, apresenta conteúdos detalhados sobre a criação literária. Entre as seções, é possível aprender técnicas que ajudam na fluência do texto – ligadas, por exemplo, ao estilo, à caracterização dos personagens e à estrutura do enredo.