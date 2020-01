Magazine Curso de teclado para iniciantes é oferecido no Sesc Anápolis

Estão abertas inscrições para o curso Teclado para Iniciantes, do Sesc Anápolis, voltados para crianças de 7 a 12 anos. O objetivo é iniciar a criança musicalmente no instrumento, sem necessidade de qualquer tipo de conhecimento prévio. No curso a criança vai aprender a escala de Dó maior e os acordes maiores e menores, que utilizam apenas as teclas brancas. Também vai...