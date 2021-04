Magazine Currais: filme revive como governo cercou vítimas da seca feito gado nos anos 1930 Em uma produção que une documentário e ficção, um personagem, como se fosse um pesquisador, conversa com sobreviventes de fato ou com filhos e netos de sobreviventes

Na semana passada, com 94% das UTIs lotadas devido à pandemia, o Ceará seguia sob medidas rígidas de restrição, e a população era orientada pelas autoridades locais a se manter confinada. Há quase 90 anos, “confinamento” era palavra corriqueira no noticiário do estado, mas em um outro contexto.Depois das secas rigorosas de 1887 e 1915, o Ceará enfrentou uma n...