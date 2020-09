Magazine Curada de tumor no cérebro, Gloria Maria anuncia retorno ao ‘Globo Repórter’ Afastada desde novembro de 2019, a jornalista retorna na próxima sexta-feira (18) na edição especial que aborda os 70 anos da televisão brasileira

O perfil oficial do ‘Globo Repórter’ publicou um vídeo que deixou os seguidores muito animados, o anúncio do retorno de Gloria Maria à apresentação do programa desta sexta-feira (18). Afastada desde novembro de 2019, a apresentadora precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirar um tumor no cérebro. ...