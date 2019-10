Magazine Cultura pop dos anos 80 é tema de mostra de Filipe Fliperama Exposição de ilustrações do artista e arquiteto será aberta nesta quarta-feira no Lowbrow Lab Arte & Boteco

O artista visual Filipe Fliperama abre nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, a exposição Reboot, com curadoria de Roan, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A galeria do espaço recebe 16 desenhos do artista, calcado na cultura pop dos anos 1980, com referências como o videogame, o fliperama e alguns personagens de histórias em quadrinhos. A visitação é gratu...