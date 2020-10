Magazine Cultura do brincante

No espetáculo Brinquedo, Brincadeiras e outras Poesias, o palhaço Bulacha embarca no túnel do tempo para relembrar brinquedos, jogos, música e poesias que participam da cultura do brincante. Por trás da maquiagem vive o ator goiano Jhony Robson dos Santos, 36, que confecciona diversos artigos de madeira comuns nas festas do interior, como o popular traca-traca, o pião de corda...