Cuidados especiais

Ter pelo no rosto não é sinônimo de ter barba bonita e saudável. Por isso, para quem está pensando em se aventurar no mundo dos barbudos, os mais experientes aconselham dedicação e cuidados. Há quatro anos conservando uma barba naturalmente cheia, o engenheiro civil Danillo Leandro Melo, de 38 anos, conta que frequenta a barbearia duas vezes ao mês. “Além disso, em c...