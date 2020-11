Magazine Cuidados em casa

“Somos os mamíferos que geramos filhotes mais dependentes, que necessitam de maior proteção e cuidado para sobrevivência. Os bebês prematuros, mais ainda”, ressalta o pediatra Fábio Pessoa. As crianças prematuras necessitam de mais cuidados com a alimentação, com a regulação de temperatura corporal, com os cuidados de higiene ao manuseio para se evitar um quadro infec...