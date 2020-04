É difícil pedir calma quando se está vivendo uma pandemia, mas, de uma maneira geral, a recomendação é não se desesperar. “Agora não é a hora de iniciar dietas restritivas para perda de peso rápida, como a low carb, por exemplo”, observa a endocrinologista Adriana Ganam. No entanto, um ajuste na alimentação pode ajudar no aumento da imunidade e em uma perda de peso lenta e gradual. “Aumentar a ingestão de frutas e vegetais, consumir boas gorduras como azeite extra-virgem e castanhas e aumentar ingestão de fibras”, recomenda.

“Com uma dieta com menos quantidade de açúcar e gordura em excesso, é possível ter em poucos dias bons resultados, como a redução dos níveis de glicose e triglicérides”, explica. No caso de pacientes obesos que sofram de ansiedade e compulsão alimentar, ela afirma que existem medicamentos que auxiliam no controle, sempre com acompanhamento médico.

Para quem apresenta os sintomas do coronavírus, a endocrinologista afirma que é fundamental procurar ajuda médica. “Mesmo que por telefone, é importante que não se demore a procurar ajuda médica. Os órgãos competentes, como o Ministério da Saúde, já estão dando orientações por telemedicina, alguns planos de saúde também. É só dar uma pesquisada”, frisa.

O médico Leonardo Sebba atenta para uma parcela da população que tem obesidade, aquela que passou pela cirurgia bariátrica. “No início da epidemia, espalhou-se a informação de que os pacientes bariátricos tinham um fator de risco maior para a Covid-19, quando, na realidade, é exatamente o contrário: os operados que já passaram pela perda de peso e que fizeram o devido acompanhamento estão sem diabetes, sem hipertensão e com melhor quadro respiratório”, explica. “É claro que essas pessoas precisam estar com os exames e a saúde em dia. Assim como a obesidade é uma doença crônica, a cirurgia é um tratamento e o acompanhamento é necessário.”