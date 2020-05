Magazine Cuidado maternal

A singela cena, comum na zona rural e parques na cidade, remete à maternidade animal. Pesquisas mostram que o instinto maternal é muito parecido em diversas espécies. Em aves, como os patos, os cuidados começam antes do nascimento. O embrião contido nos ovos é sensível a altas temperaturas e por isso as aves os protegem do calor cobrindo os ninhos com penas ou folhas, p...