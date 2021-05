Magazine Cuca e Saci ressurgem na TV e no cinema e provocam debate sobre apropriação cultural Cidade Invisível, série da Netflix, ficou entre as mais assistidas da plataforma em 40 dos 190 países em que foi lançada

Esquecidas por boa parte da indústria cultural desde que o Sítio do Picapau Amarelo deixou a TV, as criaturas do folclore brasileiro ressurgem em filmes, livros e séries, numa tendência que tem despertado o fascínio do público, inclusive o estrangeiro, e provocado debates sobre apropriação cultural. O maior expoente é Cidade Invisível, série da Netflix que põe cuca,...