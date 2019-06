Magazine Cuba Gooding Jr. deve se entregar à polícia após acusação de assédio, diz NBC News Ator interpretou O. J. Simpson na série ‘American Crime Story’

O ator Cuba Gooding Jr. pretende se entregar à polícia de Nova York após uma mulher acusá-lo de assédio sexual em um bar de Manhattan no fim de semana, informou a NBC News nesta quarta-feira, 12, mencionando um representante do artista. Vencedor do Oscar, o ator pretende se apresentar à unidade de crimes sexuais da polícia na quinta-feira, 13, de...