Magazine Cronista das multidões

Uma das principais características do trabalho de Selon é pintar em espaços com grande fluxo de pessoas, caso de um painel de 500 metros quadrados pintado na Avenida Perimetral Norte, no Setor Perim, em 2018, patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. O projeto, batizado de Tudo É Matéria, era um sonho antigo do artista. “Há mais de dez anos, passei pelo local e o ...