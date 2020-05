A casa da psicóloga Thatianna Chrystian Ferreira da Costa, de 43 anos, ficou mais colorida nos últimos oito meses. A parede da sala ganhou um verde e o que não falta na decoração da varanda são objetos em azul. As mudanças não foram sugestões decorativas, mas uma opção estratégica terapêutica. Sofrendo de graves crises de estresse e tensão muscular, ela buscou na cromoterapia uma alternativa para aliviar o problema. “É um tratamento que tem me ajudado bastante. Tive uma melhora significativa”, confirma.

A cromoterapia é reconhecida como terapia complementar pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1976 e utiliza o poder das cores para harmonizar o organismo e tratar condições físicas e emocionais. A técnica é muito antiga e tem registros em grandes civilizações, como as do Egito, Grécia, China e Índia. A primeira sessão é sempre mais longa, mas em média dura 45 minutos, devido à anamnese que o profissional precisa realizar para conhecer melhor o paciente e seu histórico para assim iniciar o tratamento adequado.

“Cada cor tem uma ação terapêutica específica e atuará com uma vibração energética em determinada ação física e emocional. Nas sessões, são usadas lanternas com lâmpadas coloridas ou com um dispositivo que faça a mudança da tonalidade. Também são utilizados bastões cromáticos que atuam na cromopuntura, que é a inserção em pontos de acupuntura”, afirma a enfermeira e terapeuta holística Ana Cecília Coelho Melo, que voltou ao atendimento depois de 30 dias de isolamento social por conta do novo coronavírus.

Segundo a especialista, a cromoterapia tem atuação em especial nas glândulas que atuam nos sistemas reprodutores, gástrico, venoso e outros. Ana Cecília afirma que a técnica diminui a ansiedade, reforça a imunidade, favorece a concentração e o foco, e colabora com a retirada de vícios, como a compulsão alimentar. É importante esclarecer que esse método é uma terapia complementar, ou seja, não se pode abrir mão do tratamento convencional para usá-la exclusivamente. “Essas práticas são chamadas de integrativas e complementares”, ressalta.

É o que reforça o médico Leonardo Caixeta, professor da Faculdade de Medicina da UFG e presidente da Associação Psiquiátrica de Goiás. “Não existe nenhum estudo científico publicado sobre o efeito da cromoterapia em doenças cerebrais psiquiátricas, por exemplo. Ou seja, o público não pode assumi-la como modalidade oficial de tratamento mental, pois seria um perigo e um desserviço à população carente de referências científicas. Vivemos um momento que ideias pseudocientíficas têm tomado o lugar da ciência, um perigo”, alerta.

“O que não quer dizer que a cromoterapia não possa ser usada para relaxar, melhorar a qualidade de vida, promover uma revitalização mental, etc. O problema é querer alçá-la à condição para tratamentos mentais, daí é um salto muito grande e sem embasamento científico. Por exemplo, nesse momento de isolamento social pode ser uma técnica útil de relaxamento, redução das tensões diárias e aprofundamento espiritual”, complementa Leonardo Caixeta.

Significados

Na cromoterapia, cada cor tem uma propriedade diferente que vai agir em pontos específicos para estimular uma reação curativa e cada uma é utilizada de maneira diferente. A terapia baseia-se nas cores azul, amarelo, vermelho, laranja, verde, azul-turquesa, violeta e magenta e a escolha do uso vai depender do problema. “A técnica é indicada em diversas situações, seja para trazer uma melhora na qualidade de vida e para ajudar em quadros instaurados, como de estresse e ansiedade”, conta a naturóloga Giane Honorato Braga.

Segundo Giane Honorato, as cores mais frias (do azul ao violeta) são relaxantes, portanto, agem apaziguando a energia. Já os tons mais quentes (do amarelo ao vermelho) tonificam e intensificam o ambiente, o corpo e a mente. “Se eu preciso trazer mais energia para o organismo, eu vou usar cores mais fortes. Se estou procurando um aspecto mais de calmaria, vou usar tonalidades mais tranquilas. Por exemplo, não é indicado usar o laranja ou o vermelho no quarto da criança ou de adulto, o ideal seria o azul ou o violenta”, sugere.

O poder das cores

Confira o significado e indicação de algumas cores na cromoterapia segundo a enfermeira, acupunturista e cromoterapeuta Ana Cecília Coelho Melo

VERMELHO

Cor intensa e estimulante. Ela está relacionada à paixão e à conquista, e é indicada para afastar o desânimo e a depressão, pois desperta a energia interior. Não é indicada para usar de forma ampla nas paredes e móveis, e sim em pequenos detalhes para dar um toque no contraste. Nas roupas, traz a ideia de sedução e poder.

LARANJA

Está associada à alegria e ao sucesso, representa a restauração e regeneração das energias, auxiliando na recuperação emocional. É a cor da coragem, estimula as funções mentais e o otimismo. Excelente para roupas e adornos quando se deseja passar a ideia de ânimo e desprendimento. Na decoração, funciona de uma maneira despojada combinada com cores mais sóbrias.

AMARELO

Cor viva e está associada à inteligência, ao raciocínio e à criatividade. Ajuda a manter o foco e afastar pensamentos obsessivos. Representa alegria, luz e descontração. É antidepressiva e estimulante digestivo. Abre o apetite e não deve ser usada em paredes e pisos da cozinha e copa. Em escritórios, uma parede amarela melhora a concentração e o interesse nos estudos.

VERDE

Calmante, é a cor do equilíbrio. Simboliza a natureza e a renovação e representa a esperança e a saúde. Energiza o corpo e a alma. É ideal no seu tom mais claro para quartos e em especial os de crianças. Promove tranquilidade e segurança nas roupas e adornos

AZUL-CLARO

Indicada para equilibrar e harmonizar as energias do corpo e também para limpeza e purificação de ambientes.

ÍNDIGO (azul-escuro)

É a cor da calma, da paz, da serenidade, da harmonia e da paciência. Tranquiliza o corpo e a mente. Nas roupas e adereços, combina com tudo, desde o mais simples ao sofisticado. É suavizante para roupas de cama, paredes e decorações de quartos.

VIOLETA

É a cor da espiritualidade e misticismo. Indicada para quem está em desequilíbrio e desacreditado na vida. Muito boa para usar em paredes dos quartos e na decoração da casa em geral porque limpa energeticamente os ambientes e os isola de más vibrações. Nas roupas e adornos, transmite paz e harmonia.