Magazine Crivella tentará reverter decisão do STF que liberou livros LGBT na Bienal do Rio A suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Rio que impedia a circulação dos livros partiu do presidente do STF, Dias Dias Toffoli

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai tentar reverter decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que liberou a comercialização de livros de temática LGBT+ na Bienal do Rio. Em nota, por meio de sua assessoria de imprensa, a gestão municipal informou que "vai interpor, no STF, embargos de declaração à decisão do ministro Dias Toffoli". Partiu de Toffoli, presidente do STF, a s...