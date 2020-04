A influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, provocou polêmica domingo após postar, em suas redes sociais, imagens de uma reunião com amigos que ela promoveu, na noite de sábado, em sua casa. A festa, em meio à pandemia do novo coronavírus, fez com que algumas pessoas a criticassem.

Pugliesi mostrou em seus Stories, ferramenta que disponibiliza vídeos e fotos por 24 horas no Instagram, imagens de comida, de seus amigos, de algumas lives que ela acompanhou na noite de sábado e chegou até a declarar sua torcida à médica Thelma Assis, 35, finalista do Big Brother Brasil 20, “já que Mari (Gonzales) saiu”.

Diante das críticas, a influenciadora postou um pedido de desculpas em suas redes sociais, dizendo estar muito arrependida de ter contrariado as orientações dos órgãos de saúde. “Acordei muito arrependida, super mal, angustiada. Eu sei que a gente está passando por um momento muito delicado”, afirmou ela.

“A única coisa que posso falar, do fundo do coração, é que estou arrependida. Fui completamente imatura e irresponsável. Eu sei que meu alcance é muito grande, eu sei que tenho uma responsabilidade, de jeito nenhum quero dar esse exemplo. Ontem (sábado), eu quis dar uma desligada da vida, mas fui infantil, imatura.”

Tatá Werneck, 36, foi uma que criticou Pugliesi: “Eu acho que essa atitude, ainda mais para o monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável, foi inadmissível”, afirmou a humorista, lembrando que a influenciadora já contraiu o novo coronavírus e, por isso, está teoricamente imune. “Está um caos. Minha prima médica (que pegou a doença) chega chorando em casa, porque eles já têm de escolher quem salvar”, afirmou a atriz, que foi muito elogiada pelos internautas.

A modelo e apresentadora Renata Kuerten, 31, também comentou, mas tentando encerrar a polêmica: “Errar não tem problema, até porque todos erramos. Parabéns. Foi humilde e pediu desculpas”, afirmou ela, após o post de desculpas da influenciadora.

Pugliesi confirmou que contraiu o novo coronavírus em março, após a festa de casamento de sua irmã na Bahia. Vários convidados apresentaram sintomas depois do evento, inclusive a cantora Preta Gil, 45, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de 1 ano.

Rompimento

Decorrência da postagem, várias marcas de produtos que mantinham parceria comercial com Gabriela Pugliesi romperam com a influenciadora. O Grupo Hope, por exemplo, afirmou que as atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social e apoio da superação à pandemia não são apoiadas. “Estamos suspendendo as atividades de qualquer parceiro que não adote tais medidas”, divulgou a marca de lingeries.

A Mais Pura, de snacks, anunciou a suspensão da parceria com Pugliesi e declarou ter sido surpreendida com o acontecimento. “Ressaltamos que não concordamos de forma alguma com o que houve e deixamos claro que sempre seguimos todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) no combate à Covid-19”.

Outras marcas que anunciaram o rompimento com parceiros que não seguem as recomendações da OMS foram a Desinchá e a Livup. Nas redes sociais, a Livup, de alimentação saudável, declarou não apoiar atitudes que coloquem em risco a saúde e o bem-estar de qualquer pessoa. “Sendo assim, suspendemos todas as ações previstas e programadas com a influenciadora e manteremos postura semelhante com qualquer outro parceiro ou situação similar”, postou.

A Kopenhagen declarou não concordar com a postura da influenciadora e informou que o contrato com ela era pontual e foi encerrado em março, sem intenção de renovação. “Desde o início do decreto de pandemia da Covid-19, a Kopenhagen vem seguindo as orientações da OMS e tomando todas as medidas necessárias para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros e consumidores”, escreveu em um story a marca de chocolate.

A Fazenda Futuro, produtora de carne de plantas, adotou linha parecida com a da Kopenhagen. Também pelas redes sociais, a marca informou que segue as recomendações da OMS em relação ao coronavírus e disse ser contra quem tem atitudes prejudiciais às pessoas. “Lamentamos que tais atitudes partam de parceiros que, ocasionalmente, acionamos no passado. Apesar de não ter nenhum contrato vigente no momento, nos comprometemos em rever todas as possíveis ações com os nomes envolvidos”.