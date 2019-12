Magazine Cristiane Rezende Ballet & Cia. apresenta “O Quebra-Nozes”, em Goiânia Na trama, a história de uma jovem que sonha com um príncipe quebra-nozes e uma feroz batalha contra um rei rato

A escola de ballet clássico Cristiane Rezende Ballet & Cia. apresenta neste sábado, às 20 horas, o espetáculo de fim de ano O Quebra-Nozes, no palco do Teatro Rio Vermelho. A montagem é inspirada na consagrada obra do compositor Tchaikovski (estreada em 18 de dezembro de 1892 no Teatro Mariinski, em São Petersburgo, Rússia). Na trama, a história de uma jovem que sonha...