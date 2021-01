Magazine Crise do clima e uma presidente mulher

Outra dose de alarmismo para 2021 veio do Japão. O anime O Tempo com Você, de Makoto Shinkai, está atualmente nos cinemas brasileiros com sua história fofa de amor juvenil. Nela, o público conhece Hina, uma garota capaz de controlar o clima —às custas de sua própria saúde.Com um forte discurso ambientalista, a animação faz um alerta sobre a atual crise do clima, com ...