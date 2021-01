Magazine Crise de consciência Um Crime em Comum, no streaming dia 28, mostra a impotência de certas boas intenções

O garoto se levanta com sono, a empregada da casa fecha carinhosamente seu uniforme e lhe entrega um copo de leite, enquanto ele se apressa para subir no ônibus escolar. Um Crime em Comum, em cartaz no cinema em São Paulo e estreia prevista para o dia 28 na Netflix, nos apresenta inicialmente a um grupo familiar simpático e inclusivo. A dona da casa, Cecilia (...