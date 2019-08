Magazine Criolo traz nova turnê no palco do Bananada Rapper paulistano apresenta o show Boca de Lobo no festival

O rapper paulistano Criolo retorna a Goiânia neste sábado com o show da nova turnê Boca de Lobo, no palco da 21ª edição do Festival Bananada, em arena montada no Passeio das Águas Shopping. No palco, o artista traz uma espécie de retrospectiva de sua carreira, em toda sua potência de crítica misturada aos gêneros que abraça desde sempre. Os portões serão abertos...