Por que não posso ir na escola? Tem mesmo de ficar preso dentro de casa? O que é um vírus? Desde o início do isolamento e distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, pais e responsáveis têm se desdobrado para responder questões de crianças que, com suas rotinas completamente alteradas, estão particularmente vulneráveis a sentimentos de ansiedade, estresse e tristeza. O fenômeno afeta tanto as famílias que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou recentemente orientações sobre como falar sobre o assunto com as crianças.

Para o organismo internacional, uma conversa aberta pode ajudar os pequenos a entender e lidar melhor com a atual situação. “O adulto deve se atentar especialmente à idade da criança e ao grau de compreensão. Há maneiras lúdicas, por meio de desenhos e animações, em que crianças de menor idade compreendem como a doença ocorre, assim como a maneira correta de evitá-la. Os maiores já podem exigir explicações mais concretas, ‘traduzindo’ a linguagem do noticiário”, orienta o médico Fábio Borges Pessoa, membro da Sociedade Goiana de Pediatria.

Fazer perguntas e ouvir atentamente as crianças é um passo importante. A sugestão é começar convidando a falar sobre o assunto e descobrir o quanto ela já sabe. “É necessário que os pais permaneçam calmos para transmitir segurança para os filhos, informando que o que está acontecendo é temporário e mantendo sempre o diálogo, além de observar se há mudança no comportamento devido às alterações da rotina”, explica Katiane Cardoso, psicopedagoga e fisioterapeuta infantil.

Os especialistas ressaltam que é muito importante não minimizar ou se esquivar das perguntas ou preocupações das crianças. É função dos pais e responsáveis proteger os pequenos do pânico. “A melhor forma é evitar o acesso de informações que provoquem estresse. A família tem de trabalhar para manter a harmonia do ambiente e para que questões relacionadas à pandemia não sejam discutidas na frente das crianças”, aconselha a psicopedagoga clínica Kariny Garcia. Manter-se sensível ao nível de ansiedade da criança é fundamental para enfrentar a crise de uma maneira mais positiva.

Fábio Borges Pessoa ressalta que a criança percebe quando o adulto está com medo e lembra que os pais e responsáveis não podem perder de vista que devem ser os promotores do conforto e sensação de proteção dos pequenos. “A melhor maneira de passar segurança é mostrar que estamos em um momento de prevenção e que, de fato, o mais provável é que tudo termine bem. A criança deve ser acolhida e apoiada. Uma família ansiosa, que se deixou contaminar pela sensação de medo, fatalmente viverá uma espiral de sofrimento psíquico”, destaca.

Na recomendação do Unicef, os pais e responsáveis devem mostrar à criança como se proteger e os amigos também. “Uma das melhores maneiras de manter as crianças protegidas contra o coronavírus e outras doenças é simplesmente incentivar a lavagem regular das mãos. Não precisa ser uma conversa assustadora”, diz o documento. O Unicef ainda orienta a mostrar às crianças como cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ao tossir ou espirrar e a explicar que é melhor não ficar muito perto das pessoas que apresentem esses sintomas.

O que elas querem saber

A convite do POPULAR, o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz respondeu às perguntas de nove crianças que vivem em Goiânia. As dúvidas refletem um pouco do sentimento que toma conta dos pequenos durante a pandemia. De forma clara e didática, o profissional respondeu a cada uma das questões enviadas pelos jovens leitores