Magazine Crianças com necessidades especiais participam de colônia de férias em Goiânia neste fim de semana Programação prevê atividades ao ar livre, incluindo passeio a cavalo e vivências na natureza. Trinta por cento das vagas do evento foram destinadas a famílias carentes

Um passeio lúdico está programado para este sábado (13) e domingo (14) na Villa Cavalcare, em Goiânia. As atividades e vivências com animais e a natureza, além de passeio a cavalo, são destinadas a crianças com necessidades especiais entre 2 e 12 anos. Ao todo, 55 crianças de Goiás, Minas Gerais e até de outro país, o Catar, participam do evento. Trinta por cento ...