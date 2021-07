Magazine Criança Esperança já tem apresentadores para edição de 2021; veja quem são eles O Criança Esperança é uma campanha nacional de mobilização social em prol dos direitos da criança e do adolescente, promovida pela Globo em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)

As cantoras Ivete Sangalo e Iza, o apresentador Luciano Huck, e a jornalista Maju Coutinho serão os apresentadores do show do Criança Esperança. O evento, que deve acontecer no dia 23 de agosto, terá o tema, "Educação é a Nossa Esperança", de acordo com a colunista Patrícia Kogut. "A melhor ajuda e transformação que uma pessoa pode ter na vida é por meio da educaç...